Какие запреты действуют на границе Украины с Беларусью: ответ ГПСУ

В Украине ввели ряд запретов для населения, которые действуют на границе с Беларусью. В частности, они касаются и приближения к самой границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в ходе брифинга .

"По границе с Беларусью, в каждой области наши органы охраны границы выдают соответствующие приказы относительно режимных ограничений пребывания рядом с границей. В том числе, это касается максимального приближения к границе. Пребывание рядом с границей запрещено в целом, а также ограничивается проведение любых работ, охоты, отдыха на другой удаленности от границы", - подчеркнул Демченко.

По его словам, находится в приграничном районе можно только при наличии соответствующего разрешения, которое предоставляют сотрудники ГПСУ.