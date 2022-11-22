ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие запреты действуют на границе Украины с Беларусью: ответ ГПСУ

Новина українською →
Киев, Вторник 22 ноября 2022 16:13
Какие запреты действуют на границе Украины с Беларусью: ответ ГПСУ Фото: в ГПСУ рассказали, какие запреты действуют на границе Украины с Беларусью (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

В Украине ввели ряд запретов для населения, которые действуют на границе с Беларусью. В частности, они касаются и приближения к самой границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в ходе брифинга.

"По границе с Беларусью, в каждой области наши органы охраны границы выдают соответствующие приказы относительно режимных ограничений пребывания рядом с границей. В том числе, это касается максимального приближения к границе. Пребывание рядом с границей запрещено в целом, а также ограничивается проведение любых работ, охоты, отдыха на другой удаленности от границы", - подчеркнул Демченко.

По его словам, находится в приграничном районе можно только при наличии соответствующего разрешения, которое предоставляют сотрудники ГПСУ.

Напомним, ранее стало известно, что в Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных заграждений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины пограничная служба
NEWS
Резников показал, сколько ракет осталось у России
Резников показал, сколько ракет осталось у России
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему