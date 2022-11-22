Какие запреты действуют на границе Украины с Беларусью: ответ ГПСУ
В Украине ввели ряд запретов для населения, которые действуют на границе с Беларусью. В частности, они касаются и приближения к самой границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в ходе брифинга.
"По границе с Беларусью, в каждой области наши органы охраны границы выдают соответствующие приказы относительно режимных ограничений пребывания рядом с границей. В том числе, это касается максимального приближения к границе. Пребывание рядом с границей запрещено в целом, а также ограничивается проведение любых работ, охоты, отдыха на другой удаленности от границы", - подчеркнул Демченко.
По его словам, находится в приграничном районе можно только при наличии соответствующего разрешения, которое предоставляют сотрудники ГПСУ.
Напомним, ранее стало известно, что в Любешевской общине Волынской области украинцам запретили приближаться к границе с Беларусью ближе чем на 2 километра в связи с обустройством минно-взрывных заграждений.
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