Какие выплаты предусмотрены раненым защитникам: объяснение Минобороны

Согласно законодательству, военнослужащим выплачивается денежное довольствие по последним занимаемым должностям за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью. Но не больше четырех месяцев со дня убытия из воинской части.

Денежное довольствие после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении выплачивается на основании заключения больничного учреждения, решения командира воинской части.

Также военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных) - со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение, или находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению ВВК, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Раненому военнослужащему осуществляется выплата денежного довольствия, в том числе дополнительного вознаграждения, воинской частью.