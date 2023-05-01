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Какие отпуска есть у военных и как их оформить: объяснение омбудсмена

Фото: военным объяснили, как можно оформить отпуск (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные во время военного положения могут получить отпуск. Кроме основного, можно также оформили отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис омбудсмена по правам человека.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил порядок предоставления отпуска военнослужащим во время действия военного положения.

По его словам, военные даже во время военного положения могут взять отпуск согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Омбудсмен сообщил, что защитникам могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Однако каждый из указанных отпусков можно взять продолжительностью не более 10 календарных дней.

Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам:

  • написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями;
  • в дальнейшем рапорт военного с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба;
  • командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

Военным рекомендуют подавать рапорт в двух экземплярах. В одном должны быть указаны входящий номер, дата и подпись лица, принявшего документ, подтверждающий факт обращения.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отпусках военным во время военного положения.

Он предусматривает возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины.

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