Какие виды повесток вручают военнообязанным: разъяснение от ТЦК

Повестки в Украине: новые правила и цифровизация

Процесс вручения повесток в Украине претерпел изменения благодаря цифровизации и внедрению автоматизированной системы "Оберіг". Теперь повестки могут быть распечатаны с помощью этой системы и подписаны электронной подписью (КЭП). Это означает, что подпись начальника районного территориального центра комплектования (ТЦК) больше не обязательна - достаточно квалифицированной электронной подписи.

Юридическая сила повесток

Независимо от способа доставки, повестки, подписанные электронной подписью или вручную, имеют одинаковую юридическую силу. Документы с КЭП могут быть направлены на предприятия, где уполномоченные лица раздают их сотрудникам. Другой способ доставки - вручение повесток во время патрулирования улиц или в местах массового скопления людей.

Типы повесток

В Украине существуют два основных вида повесток:

Для уточнения учетных данных.

Такая повестка используется для проверки личной информации и дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Боевая повестка.

Вручается после завершения проверок, дает право на временное освобождение от работы и обязывает человека прибыть для мобилизации.

Процесс вручения и сроки

Человек считается надлежащим образом оповещенным в следующих случаях:

Повестка вручена на предприятии под подпись руководителя.

Во время патрулирования повестка вручена лично после проверки документов.

Повестка отправлена рекомендованным письмом через "Укрпочту" с уведомлением о вручении.

В случае получения повестки человек обязан явиться в ТЦК в течение трех дней. Если этого не произошло, на четвертый день можно инициировать розыск.

Особые случаи

Если человек не может явиться по вызову по уважительным причинам (болезнь, форс-мажор, нахождение в больнице), это необходимо подтвердить официальными документами. Например, медицинская справка может быть основанием для переноса сроков.

Если повестка была отправлена почтой, то отсчет начинается после того, как человек получил уведомление о вручении. Если повестка не получена, сроки не начинают действовать, пока она не будет вручена лично или через законного представителя.

Цифровые повестки

На данный момент обсуждается возможность отправки повесток через электронную систему "Дія". Это станет очередным шагом к полной цифровизации, но такие изменения требуют утверждения на законодательном уровне.