Какие украинские банки самые прибыльные: рейтинг от НБУ

Рейтинг по прибыльности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 40,141 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (14,832 млрд гривен), на третьем - также государственный Укрэксимбанк - 5,561 млрд гривен.

Далее идут банки иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 4,276 млрд гривен и ОТП БАНК- 4,120 млрд гривен.

По данным НБУ, 52 из 61 банка получили прибыль на сумму 104,1 млрд гривен, а 9 банков показали убытки на 418 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 83,0 млрд гривен чистой прибыли. Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 21,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,5 раза меньше, чем прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).