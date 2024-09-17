Какие у Украины шансы быстро получить средства от нарушителей санкций против РФ

Чтобы финансовая поддержка Украины со стороны иностранных государств была максимально действенной, своевременной и не создавала дополнительной нагрузки на собственных налогоплательщиков, следует активизировать использование не для всех очевидного, но справедливого и легального источника поддержки Украины. Подробнее о потенциале – в колонке экспертов независимого аналитического центра "Институт законодательных идей".

В результате российской агрессии Украина испытала колоссальные разрушения и убытки, объем которых сейчас оценивается в около $486 млрд, и пока война продолжается, эта сумма с каждым днем продолжает расти. Несомненно, мы все отстроим, но государству деньги нужны уже сейчас – для немедленного восстановления критической инфраструктуры и постоянного финансирования оборонной сферы, а это немалые суммы.

Международные партнеры обязались поддерживать Украину. В частности, во время саммита G7 в мае 2024 года достигнуто политическое соглашение о выделении около $50 млрд помощи за счет замороженных российских государственных активов. Однако даже эта рекордная сумма не сможет компенсировать нанесенный ущерб. Привлечение остальных необходимых ресурсов от международных доноров становится все более сложной задачей.

В этом контексте возникает настоятельная необходимость найти альтернативные пути финансирования Украины. Один из вариантов – использование средств, взысканных у частных лиц и компаний за нарушение санкционных ограничений, введенных против РФ в ответ на ее агрессивные действия. Средства, конфискованные у пособников российской военной агрессии, должны быть обращены в пользу Украины как государства, которое стало ее жертвой. Такое решение вполне справедливо, учитывая, что обвиняемые в нарушении санкционного законодательства де-факто способствовали этой войне.

Перенаправление конфискованных активов может стать не только источником быстрого привлечения ресурсов для Украины, но и способом снизить нагрузку на налогоплательщиков тех стран, правительства которых оказывают поддержку Украине.

К слову, этот источник финансирования потребностей Украины обладает хорошим потенциалом. Введенные разными странами санкции охватили тысячи россиян и российские компании. В частности, США санкционировали более 4 тысяч 600 юридических и физических лиц, связанных с полномасштабной агрессией России против Украины, ограничительные меры Европейского Союза распространяются более чем на 2 тысячи 300 компаний и лиц, еще по 2 тысячи – в санкционных списках Канады, Швейцарии и Великобритании. И, несмотря на то, что российские олигархи и подсанкционные пособники агрессора ищут способы обойти наложенные на них ограничения, объемы конфискованных активов постоянно увеличиваются. Этому способствует и постоянный рост количества уголовных производств, связанных с нарушением санкционного законодательства.

Практика конфискации активов нарушителей санкций

Соединенные Штаты стали лидером в привлечении к ответственности за нарушение санкционного законодательства. По состоянию на август 2024 года Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за нарушение санкций по 11 гражданским делам взыскало более $1 млрд, а в четырех уголовных производствах – более $170 млн.

Однако только $5,9 млн из общей суммы было передано Украине, и это ничтожно малый процент средств, которые могли бы работать в пользу нашей страны. В частности, $5,4 млн было конфисковано у олигарха Малофеева и передано для поддержки ветеранов, а еще $500 тыс – средства, уплаченные находящейся в Эстонии компанией By Trade OU за экспорт в Россию американского оборудования двойного назначения.

В то же время, страны ЕС и другие партнеры также неоднократно привлекали частных лиц к ответственности за нарушение санкций. По меньшей мере, шесть таких случаев имеются в Германии, где сотрудники различных компаний преследуются за уклонение от санкций, включая и менеджеров известной международной корпорации Siemens. После более чем шести лет расследований прокуратура Гамбурга весной этого года предъявила обвинения пяти бывшим работникам компании, причастным к экспорту в оккупированный Крым четырех газовых турбин стоимостью €111 млн. Другой пример – менеджерам автосалона в немецком городе Бохуми вручено подозрение из-за продажи роскошных авто России на сумму свыше €5 млн.

В Литве на компанию Payeer, предоставлявшую россиянам доступ к криптоуслугам, наложен штраф более чем в €8,23 млн. рублей. Кроме того, в августе литовская таможня оштрафовала одну из литовских компаний на сумму свыше €13,6 млн за нарушение установленного санкциями ЕС против России запрета на продажу транспортных средств. А в сентябре Литва оштрафовала еще две компании за нарушение санкций и сотрудничество с РФ – каждую на €10 тыс.

За участие в строительстве Крымского моста нидерландская компания Dieseko Group BV выплатила €1,78 млн в результате внесудебного урегулирования. Расследование выявило, что компания в 2015-2016 годах продавала оборудование и оказывала техническую помощь для реализации этого проекта.

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) конфисковало более 780 тысяч фунтов стерлингов с банковских счетов, связанных с российским олигархом Петром Авеном и наличные с его имения за пределами Лондона.

Швейцария заморозила 1,3 млрд франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху Сулейману Керимову. Это произошло в рамках расследования нарушения санкций и отмывания денег, и эти средства могут быть конфискованы.

Опыт стран-партнеров по борьбе с нарушением санкционного законодательства иллюстрирует значительный потенциал такого источника финансирования Украины. Однако, в отличие от США, европейские государства до сих пор не предприняли действенных шагов для передачи этих средств Украине. Только Литва приняла законодательство, позволяющее передавать уплаченные за нарушение санкций штрафы или поступления от продажи конфискованного имущества, связанного с таким нарушением, в Фонд развития сотрудничества и гуманитарной помощи и направлять их на восстановление Украины. Однако по состоянию на 12 сентября 2024 года, в ответ на запрос "Института законодательных идей", Центральное агентство по управлению проектами сообщило, что Фонд пока не получал никаких средств от штрафов, наложенных за нарушение санкций, или соответствующих поступлений от продажи конфискованного имущества.

Правовые механизмы и потенциальные выгоды передачи конфискованных активов Украине

Для того чтобы Украина могла получать взысканные активы нарушителей санкций, необходимы соответствующие законодательные изменения на уровне каждого из государств ЕС. Первоочередным шагом должна стать эффективная и быстрая имплементация недавно принятой Директивы ЕС 2024/1260 о возврате и конфискации активов. В частности, относительно неукоснительного соблюдения статьи 19, которая открывает путь для направления конфискованных средств в поддержку Украины как государства, страдающего от российской агрессии.

Однако эту Директиву государства-члены должны имплементировать до 23 ноября 2026 года, а средства Украине нужны уже сейчас. Поэтому европейским странам и другим партнерам следует безотлагательно принять специальные законы, предусматривающие правовые механизмы для передачи Украине средств и имущества, конфискованных у нарушителей антироссийских санкций.

Передача Украине конфискованных активов нарушителей санкций полностью отвечает общепризнанному принципу возврата преступных активов на нужды жертвы. Это будет иметь значительное положительное влияние и в контексте восстановления Украины, и в контексте утверждения международных норм относительно санкционных ограничений и неотвратимости наказания их нарушителей. Те, кто способствовал российской агрессии, поплатятся собственными активами за нарушение закона и разрушения. Украина получит критически необходимые средства на восстановление, не обременяя при этом налогоплательщиков других стран. Страны-партнеры продемонстрируют эффективную борьбу с обходом санкций, укрепляя доверие общественности и международного общества в целом. Кроме того, столь решительные действия станут мощным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей санкционного режима.

Для этого украинское правительство и общественность, адвокатирующие вопросы необходимости устойчивой финансовой поддержки Украины, должны активно напоминать партнерам об этом источнике получения средств – вполне легальный, но не используемый в полной мере. В то же время, Украина и сама должна продемонстрировать решительность в преследовании нарушителей санкционной политики и ввести уголовную ответственность за нарушение и обход санкций. Тем более, необходимые законодательные изменения уже наработаны.

Как известно, эксперты "Института законодательных идей" совместно с Министерством юстиции Украины разработали изменения в Уголовный кодекс Украины и Закон Украины "О санкциях", позволяющие криминализировать нарушения и обход санкций. Это важный шаг к укреплению законодательной базы и повышению эффективности санкционной политики, чтобы обеспечить неукоснительную ответственность пособников агрессии и предателей Украины, а также нарушителей санкций.