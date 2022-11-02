Какие цены на газ для населения будут в ноябре: данные поставщиков

В ноябре 2022 годовые тарифные планы на газ предлагают десять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 гривен до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Цены поставщиков:
В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.
Напомним, Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.