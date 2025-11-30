Какие сегодня графики отключения света в Украине: полный список по областям

Вследствие массированных вражеских ракетно-дронных атак по Украине, в течение сегодняшнего дня, 30 ноября, в разных областях действуют графики отключения электроэнергии.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в Украине 30 ноября графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться во всех регионах Украины и в течение всех суток.

Отключать свет бытовым потребителям будут с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что максимальный объем ограничений будет в вечерние часы.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Отмечается, что графики не окончательные и могут измениться в течение суток.

Графики отключений в Киеве

В ДТЭК проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:

1.1 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;

1.2 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;

2.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;

2.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;

3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;

3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;

4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;

4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;

5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 20:30;

5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;

6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;

6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Фото: графики отключений света для Киева на 30 ноября (t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 30 ноября в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 30 ноября в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Одесской области

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 30 ноября в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключений в Волынской области

Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключениях по конкретному адресу можно по-разному:

на официальном сайте;

в чат-боте в Viber;

в Facebook.

Уточняется, что время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут из-за технологического процесса переключения очередей.

Графики отключений на 30 ноября в Волынской области (инфографика: energy.volyn.ua)

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 30 ноября в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Закарпатской области

Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.

Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений на 30 ноября в Закарпатской области (инфографика: zakarpat.energy)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

очередь 1.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 14:30 - 18:30;

очередь 1.2: 00:00 - 02:00, 15:00 - 20:00;

очередь 2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 22:30;

очередь 2.2: 10:30 - 15:30;

очередь 3.1: 15:00 - 20:00;

очередь 3.2: 08:30 - 11:00, 15:00 - 20:00;

очередь 4.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00;

очередь 4.2: 06:30 - 11:00, 19:30 - 22:30;

очередь 5.1: 06:30 - 11:00, 15:00 - 20:00;

очередь 5.2: 08:30 - 11:00, 15:00 - 20:00;

очередь 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30;

очередь 6.2: 10:30 - 15:30.

Графики отключений во Львовской области

Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 30 ноября во Львовской области (инфографика: poweron.loe.lviv.ua)

Графики отключений в Ивано-Франковской области

Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:

на официальном сайте;

на странице "Графики отключений";

в чат-боте в Viber.

Графики отключений на 30 ноября в Ивано-Франковской области (инфографика: oe.if.ua)

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 30 ноября в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 30 ноября 2025 года в области:

с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 0.5 очередей.

с 07:00 по 09:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

с 09:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 2, 5 очередей.

с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 3 очереди.

с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очередей.

с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1, 5 очередей, с 22:00 по 24:00 в объеме 0, 5 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 30 ноября в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)