Какие сегодня графики отключения света в Украине: полный список по областям

Информация от "Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в Украине 23 ноября в большинстве регионов будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения - последствия российских террористических актов против украинской энергосистемы.

Выключать свет для бытовых потребителей будут с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 2,5 очередей одновременно - суммарно это составляет примерно 8 часов без света.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В компании напомнили, что графики могут меняться в зависимости от ситуации.

Графики отключений в Киеве

В ДТЭК проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:

1.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30, и с 22:00 до 24:00;

1.2 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00 и с 11:30 до 15:30;

2.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

2.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

3.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;

3.2 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;

4.1 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;

4.2 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;

5.2 очередь - света не будет с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;

6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;

6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Фото: графики отключений света для Киева на 23 ноября (t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 23 ноября.

Графики отключений на 23 ноября в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений в Одесской области

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 23 ноября в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 23 ноября в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Закарпатской области

Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.

Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

очередь 1.1: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00;

очередь 1.2: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00;

очередь 2.1: 06:30 - 10:00, 17:00 - 20:30;

очередь 2.2: 06:30 - 10:00, 17:00 - 20:30;

очередь 3.1: 00:00 - 03:00, 10:00 - 17:00;

очередь 3.2: 03:00 - 06:30, 13:30 - 17:00, 23:30 - 24:00;

очередь 4.1: 08:30 - 13:30, 17:00 - 20:30;

очередь 4.2: 00:00 - 03:00, 10:00 - 13:30, 20:30 - 24:00;

очередь 5.1: 06:30 - 10:00, 17:00 - 20:30;

очередь 5.2: 13:30 - 20:30;

очередь 6.1: 00:00 - 03:00, 10:00 - 13:30, 20:30 - 24:00;

очередь 6.2: 00:00 - 00:30, 08:30 - 13:30, 20:30 - 24:00.

Графики отключений во Львовской области

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня во Львове и области действуют аварийные отключения объемом 10 очередей.

Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 23 ноября в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 23 ноября 2025 года в области:

с 09:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей;

с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 23 ноября в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Харьковской области