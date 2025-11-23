Какие сегодня графики отключения света в Украине: полный список по областям

Вследствие массированных вражеских ракетно-дронных атак по Украине, в течение сегодняшнего дня - воскресенья, 23 ноября - в разных областях действуют графики отключения электроэнергии.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Как сообщили в компании, в Украине 23 ноября в большинстве регионов будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения - последствия российских террористических актов против украинской энергосистемы.
Выключать свет для бытовых потребителей будут с 00:00 до 23:59 объемом от 1 до 2,5 очередей одновременно - суммарно это составляет примерно 8 часов без света.
Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В компании напомнили, что графики могут меняться в зависимости от ситуации.
В ДТЭК проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Фото: графики отключений света для Киева на 23 ноября (t.me/dtek_ua)
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Ниже предлагаем ознакомиться с графиками отключения на 23 ноября.
Графики отключений на 23 ноября в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 23 ноября в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 23 ноября в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.
Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня во Львове и области действуют аварийные отключения объемом 10 очередей.
Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").
Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.
Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через "Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 23 ноября в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 23 ноября 2025 года в области:
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:
Графики отключений на 23 ноября в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:
Сегодня - будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Графики отключений на 23 ноября в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 23 ноября в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)