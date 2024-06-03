Нетипичные суммы. Какие штрафы придется оплатить, если ездить на авто без страховки

Какие штрафы за пользование авто без страховки

Наказания за то, что человек ездит на авто без страховки, регулируются ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, говорит Евгений Булименко.

"Управление транспортным средством человеком, не имеющим при себе или не предъявившим способом, дающим возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в полисе или договоре обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта") влечет наложение штрафа в размере 425 гривен", – отмечает специалист.

Если вы не заплатите штраф в течение 15 дней, сумма штрафа растет до 850 гривен.

Обратите внимание. Даже если вы только что купили новую машину и перегоняете ее в другой город для регистрации, транзитные номера не дают права ездить без автоцивилки. Для таких случаев имеется краткосрочный полис, действующий 10-15 дней.

Оштрафовать могут в следующих ситуациях:

если договор просрочен и водитель, например, забыл оформить новый (на каждом полисе обязательно проставляют дату его приобретения);

отсутствие автогражданки вообще;

ДТП, когда виноват водитель, у которого нет страховки.

В целом в Украине сотрудники полиции более лояльно относятся к отсутствию автоцивилки, чем к другим правонарушениям, говорят эксперты. Но высокие шансы на то, что штраф за отсутствие страховки все же придется уплатить.

В странах Евросоюза штрафы за такое же нарушение значительно выше. Минимальные штрафы за то, что у водителя нет страховки на автомобиль, начинаются от 300 евро. Такую разницу в суммах многие эксперты объясняют тем, что страхование как таковое не вошло в культуру украинцев, как это уже давно принято в ЕС.

Однако оформлять автогражданку советуют не только для того, чтобы избежать штрафов. Ведь если происходит ДТП и при этом нет страховки, то полное возмещение ущерба пострадавшим придется взять на себя водителю, которого признали виновным в аварии.