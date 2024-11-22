Какие решения по Украине и НАТО может принять Байден на исходе каденции, - мнение эксперта

"Политическое заявление - это всегда заявление. Поэтому следует говорить не о заявлениях, а о решениях, которые может принять Белый дом и президент Джо Байден. Например, дать зеленый свет до начала переговоров по вступлению в НАТО", - сказал Жмайло.

Однако эти переговоры не будут означать принятие Украины в альянс автоматически. Необходимо согласие всех членов НАТО. В том числе Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан является открытым скептиком евроатлантического пути Украины в НАТО и одним из близких приспешников Дональда Трампа в Европе.

"Поэтому Трамп конечно может ограничить путь Украины в НАТО, если он сочтет нужным. Однако сделает ли он это сам, или через условного Орбана, или вообще не будет ограничивать Украину на пути в альянс, покажет только время. С нашей стороны должны делать все, чтобы возможная негативная позиция Трампа по отношению к украинскому вступлению изменилась. Есть не безосновательные надежды, что диалог с новоизбранным будущим президентом США и руководством Украины сложится как нельзя лучше", - отметил Жмайло.