Какие фамилии могут свидетельствовать о том, что у вас дворянское происхождение
Некоторые украинские фамилии могут быть подсказкой для исследующих свое родословное дерево. За ними иногда можно предположить, что предки принадлежали к дворянам, даже впоследствии семья жила как крестьянская.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский генеалог Сергей Фазульянов.
Главное:
- Фамилия как подсказка: Некоторые украинские фамилии могут указывать на дворянские корни, даже если семья впоследствии жила как крестьянская.
- Как дворяне становились крестьянами: Из-за нехватки земель младшие сыновья из богатых семей переселялись в другие регионы, где оседали на крестьянских землях и со временем теряли дворянский статус.
- Изменение фамилий в прошлом: Устойчивые фамилии сформировались лишь к 1930-м годам. На новом месте семью могли записать под названием местности, поэтому фамилия предков могла меняться.
- Где искать доказательства: Наличие "дворянской" фамилии не является прямым доказательством. Подтверждение статуса следует искать в дворянских фондах областных архивов или Центрального государственного исторического архива Украины.
- Сокрытие происхождения за СССР: В советские времена люди часто сознательно называли себя крестьянами в документах, чтобы избежать репрессий из-за дворянских корней.
Какие фамилии могут указывать на дворянское происхождение
По словам генеалога, в исторических документах можно встретить фамилии, не произошедшие от названия населенного пункта, и это может являться признаком дворянского рода.
В качестве примера Фазульянов называет фамилии Чайковский, Чернявский и Линевский.
В то же время сам факт наличия такой фамилии еще не доказывает дворянское происхождение. Это только подсказка для дальнейшего генеалогического исследования.
"Очень часто есть четко фамилии, которые видишь и понимаешь – это не от топонима, а может значить, что человек был из шляхетского рода", – пояснил генеалог.
Он привел пример Чайковского, которого нашел в документах своей деревни за 1798 год. По мнению исследователя, эта семья, вероятно, пришла не из населенного пункта под названием Чайки, а могла иметь дворянское происхождение.
Как дворяне могли стать крестьянской семьей
Фазульянов разъясняет, что дворянское происхождение не непременно означало, что все последующие поколения жили зажиточно.
Из-за большого количества детей в семье и нехватки земель младшие сыновья дворян могли отправляться на освоение новых территорий. Такие переселения происходили, в частности, в направлении Кропивниччины, Черкасщины, частично юга Украины и Умани.
На новом месте представители дворянства могли поселяться на крестьянских землях и жить на условиях крестьян - отбывать барщину, работать на господина или государство.
"Через 10-30 лет эти семьи уже становились крестьянскими, но оставались Чайковскими, Чернявскими, Линевскими", - рассказал генеалог.
Почему фамилия предка могла меняться
Поиск дворянского происхождения усложняет то, что в прошлом стали фамилии были не всегда. По словам Фазульянова, подобная ситуация сохранялась фактически до 1930-х годов.
После переселения семью могли записать под другой фамилией. К примеру, новую фамилию могли образовать от названия местности, откуда люди прибыли. Так появлялись фамилии типа Савицкие, Поплавские, Вершанские.
Поэтому одна и та же семья в документах разных населенных пунктов могла фигурировать под разными именами и фамилиями.
Где искать подтверждение дворянского происхождения
Самой фамилии для подтверждения происхождения недостаточно. Генеалог советует искать документы, непосредственно подтверждающие дворянский статус семьи.
Такие документы могли сохраниться в областных архивах и Центральном государственном историческом архиве Украины. Речь идет, в частности, о документах, по которым представители семьи доказывали свое дворянское происхождение.
Фазульянов отмечает, что такие документы могут быть особенно ценны для исследования семей, переселявшихся на юг Украины или в другие регионы, где осваивались новые земли.
В то же время исследователь отмечает, что даже если семья имела дворянское происхождение, в документах ХХ века это могло уже не указываться. В частности, в 1930-х годах люди могли называть себя крестьянами, поскольку происхождение из дворянской семьи в СССР могло иметь отрицательные последствия.
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