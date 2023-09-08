Какие предметы обязательны для школьников, обучающихся за границей: перечень МОН

"Программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования по возвращении домой. Будут определены пять школ в каждом регионе, в каждой может быть как один, так и несколько классов", - рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташков .

Какие предметы ученики будут изучать в отдельных классах (группах)

1-4 классы:

Украинский язык и литература;

Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5-9 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

История Украины. Всемирная история (6 класс);

История Украины (7-9 классы);

Основы правоведения (9 класс);

География (8-9 классы).

10-11 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

История Украины;

Гражданское образование (10 класс);

География (11 класс);

Защита Украины.

Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций с учителями: по одной в неделю для учеников 1-4 классов и по два для 5-11 классов.

Обучение школьников за границей

Отметим, что, несмотря на возобновление очного обучения в Украине, за ее пределами все еще остается много детей, которые будут учиться в местных школах.

Поэтому, как анонсировали в Министерстве образования и науки, для того чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширят украиноведческий компонент.

Обновленная программа является частью плана по уменьшению обучающей нагрузки.

То есть предлагается ввести модель, по которой ученики за границей смогут составлять для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.

При этом оценки других предметов, таких как математика, естественные науки и т.д., украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.

Кроме того, недавно Кабинет министров решил переформатировать учебный процесс для детей, которые сейчас находятся за границей. Утверждена образовательная программа, предусматривающая изучение только предметов украиноведческого компонента.