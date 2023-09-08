Какие предметы обязательны для школьников, обучающихся за границей: перечень МОН

Украинские школьники, которые находятся за границей, могут учиться дистанционно в созданных классах в отдельно определенных органами местного самоуправления учебных заведениях. Там ученики будут изучать только предметы украиноведческого компонента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"Программа поможет сохранить связь этих детей с Украиной и мягко вернуться в нашу систему образования по возвращении домой. Будут определены пять школ в каждом регионе, в каждой может быть как один, так и несколько классов", - рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташков .
1-4 классы:
5-9 классы:
10-11 классы:
Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций с учителями: по одной в неделю для учеников 1-4 классов и по два для 5-11 классов.
Отметим, что, несмотря на возобновление очного обучения в Украине, за ее пределами все еще остается много детей, которые будут учиться в местных школах.
Поэтому, как анонсировали в Министерстве образования и науки, для того чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширят украиноведческий компонент.
Обновленная программа является частью плана по уменьшению обучающей нагрузки.
То есть предлагается ввести модель, по которой ученики за границей смогут составлять для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.
При этом оценки других предметов, таких как математика, естественные науки и т.д., украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.
Кроме того, недавно Кабинет министров решил переформатировать учебный процесс для детей, которые сейчас находятся за границей. Утверждена образовательная программа, предусматривающая изучение только предметов украиноведческого компонента.
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