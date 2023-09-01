Кабмин кардинально изменил обучение для украинских школьников за границей

Кабинет министров решил переформатировать учебный процесс для детей, которые сейчас находятся за границей. Утверждена образовательная программа, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Это касается и украинских детей, которые сейчас за границей. Мы делаем все, чтобы они не лишились связи с украинским образовательным пространством", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, такое решение является одной из важных предпосылок для возвращения украинцев домой.

"Поэтому правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что оценки по математике или, например, по естественным наукам будут зачислены в школе, в которой дети сейчас учатся за границей.

Трансформация образовательного процесса

Шмыгаль также рассказал, что по выполнению задачи президента Украины правительство работает над системной трансформацией образовательного процесса.

Так, вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр образования Оксен Лисовый уже имеют конкретные наработки, которые до конца года будут представлены. Речь идет о пяти направлениях:

улучшение уровня навыков образовательных менеджеров;

повышение престижа, оплаты труда, навыков и умений украинских педагогов;

современное содержание и смыслы образования на основе НУШ;

обновленная система и сеть для равного доступа всех детей к качественному образованию;

новое образовательное пространство: его безопасность и качество по новым стандартам.

Обучение школьников за границей. Детям хотят снизить нагрузку

Отметим, что, несмотря на возобновление очного обучения в Украине, за ее пределами все еще остается много детей, которые будут учиться в местных школах.

Поэтому, как анонсировали в Министерстве образования и науки, для того, чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширят украиноведческий компонент.

Обновленная программа является частью плана для уменьшения учебной нагрузки.

То есть предлагается ввести модель, по которой учащиеся за границей смогут составлять для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.

При этом оценки за другие предметы, такие как математика, естественные науки и т.д., украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.

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