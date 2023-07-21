Какие воздушные цели может сбивать F-16: объяснение Игната

Американский истребитель F-16 может защитить украинское небо от российской авиации. Этот самолет также сбивает ракеты и дроны врага.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Спикер отметил, что истребитель F-16, который, вероятно, может получить Украина, имеет возможность сбивать крылатые ракеты, дроны и вражескую авиацию. Однако этот самолет не может защищать от баллистического вооружения.

"Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент сбивания к 100, сейчас мы имеем 70-80% - это при сильных российских атаках, с F-16 этот показатель может увеличиться до максимального. И плюс, это позволит нам более дешевые ракеты применять. Ведь назначение большого ПВО достаточно серьезное", - сказал Игнат.

Он добавил, что зенитные ракетные системы должны защитить украинское небо от российской авиации, чтобы контролировать воздушное пространство и защитить крупные города, объекты, которые являются стратегическими для государства.

F-16 для Украины

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Нидерланды, Дания и Румыния официально подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Украина ждет, когда первая группа пилотов отбудет на обучение, которое, вероятно, начнется в Дании.

Также в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 в этом году. Но США считают, что это кардинально не изменит ситуацию на поле боя.

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