Какие дальнейшие действия военнообязанного после обновления данных: объяснение Минобороны

Лазуткин подчеркнул, что в целом новый закон - об обновлении учетных данных. По его словам, "государство должно знать, сколько у него есть людей, которые могут защищать родину, какое у них состояние здоровья, какая у них военно-учетная специальность и т. д.".

"Далее по месту жительства, которое человек обновил, независимо от того, каким способом обновил, может прийти направление на ВЛК, человек должен пройти его. Оно придет не всем, и не в приложении придет, а по месту жительства, как повестка. И человек уже проходит ВЛК", - объяснил спикер Минобороны.

Он отметил, что несколько миллионов человек не будут одновременно направлены на ВЛК, но этот процесс будет происходить, чтобы был качественный учет военнообязанных, резервистов и призывников.