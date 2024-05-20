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Какие дальнейшие действия военнообязанного после обновления данных: объяснение Минобороны

Фото: в Минобороны рассказали о дальнейших действиях военнообязанных после обновления данных (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

После обновления учетных данных военнообязанный по месту жительства может получить направление на военно-врачебную комиссию, которую необходимо будет пройти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в интервью NV.

Лазуткин подчеркнул, что в целом новый закон - об обновлении учетных данных. По его словам, "государство должно знать, сколько у него есть людей, которые могут защищать родину, какое у них состояние здоровья, какая у них военно-учетная специальность и т. д.".

"Далее по месту жительства, которое человек обновил, независимо от того, каким способом обновил, может прийти направление на ВЛК, человек должен пройти его. Оно придет не всем, и не в приложении придет, а по месту жительства, как повестка. И человек уже проходит ВЛК", - объяснил спикер Минобороны.

Он отметил, что несколько миллионов человек не будут одновременно направлены на ВЛК, но этот процесс будет происходить, чтобы был качественный учет военнообязанных, резервистов и призывников.

Обновление данных военнообязанных

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Минобороны запустило приложение "Резерв+". Его нужно загрузить на мобильный телефон для обновления военно-учетных данных. Также приложение будет содержать QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.

Детальнее о том, как работает е-кабинет военнообязанного, - читайте в материале РБК-Украина.

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