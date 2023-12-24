Какие перспективы у военных по демобилизации: ответ Умерова

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос, зависит ли демобилизация от количества новых мобилизованных, Умеров ответил, что это вопрос справедливости для всех. В то же время решения по этому поводу уже есть и они вскоре будут поданы в Верховную раду.

"Это будет огромный кластер решений, которые накапливались последние два года. А вообще наша цель - изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", - отметил Умеров.

Относительно изменений в мобилизацию, как рассказал Умеров, законопроект уже в ближайшие дни могут зарегистрировать в Верховной Раде.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация. Недавно в стране было принято решение изменить порядок ее проведения, а Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, Генеральный штаб ВСУ попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, что обойдется нашей стране в дополнительные 500 млрд гривен. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что это не произойдет в ближайшее время.

Между тем министр цифровой трансформации Михаил Федоров в очередной раз заверил в том, что повестки не будут приходить в "Дія".