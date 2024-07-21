Какие ядовитые змеи живут в Украине и как действовать, если вас укусили: советы Минздрава

Каждое лето начинает сезон активности пресмыкающихся. На территории Украины обитают несколько видов ядовитых змей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Среди ядовитых змей, которые обитают в Украине:

гадюка обыкновенная - Карпаты, Полесье, лесостепь, возле полян, болот, берегов водоемов, лугов;

гадюка степная - степи и лесостепи Украины, Левобережье, склоны Крымских гор;

гадюка Никольского - лесостепная зона северной части Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областей, север Донецкой области, юг Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областей.

"Гадюк можно распознать по зигзагообразному узору на спине. Они в основном являются небольшими, с вертикальной формой зрачков", - добавляет Минздрав.

Если же вы планируете посетить местность, где могут быть змеи - важно одеть соответствующую для этого одежду:

высокие ботинки;

длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.

Если укусила ядовитая змея - как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу или медицинский пункт. Если вы находитесь в отдаленной местности, окажите первую домедицинскую помощь:

разместите пострадавшего в удобном положении, ограничьте его движения;

освободите место укуса от обуви, одежды или украшений;

при транспортировке фиксируйте конечность в приподнятом положении;

обработайте место укуса антисептиком и наложите слабо сжимающую повязку;

можно дать пострадавшему 1-2 таблетки против аллергии.

Если укусила гадюка, не делайте следующего: