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Какие ядовитые змеи живут в Украине и как действовать, если вас укусили: советы Минздрава

Воскресенье 21 июля 2024 19:59
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Какие ядовитые змеи живут в Украине и как действовать, если вас укусили: советы Минздрава Иллюстративное изображение (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Каждое лето начинает сезон активности пресмыкающихся. На территории Украины обитают несколько видов ядовитых змей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Среди ядовитых змей, которые обитают в Украине:

  • гадюка обыкновенная - Карпаты, Полесье, лесостепь, возле полян, болот, берегов водоемов, лугов;
  • гадюка степная - степи и лесостепи Украины, Левобережье, склоны Крымских гор;
  • гадюка Никольского - лесостепная зона северной части Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областей, север Донецкой области, юг Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областей.

"Гадюк можно распознать по зигзагообразному узору на спине. Они в основном являются небольшими, с вертикальной формой зрачков", - добавляет Минздрав.

Если же вы планируете посетить местность, где могут быть змеи - важно одеть соответствующую для этого одежду:

  • высокие ботинки;
  • длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.

Если укусила ядовитая змея - как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу или медицинский пункт. Если вы находитесь в отдаленной местности, окажите первую домедицинскую помощь:

  • разместите пострадавшего в удобном положении, ограничьте его движения;
  • освободите место укуса от обуви, одежды или украшений;
  • при транспортировке фиксируйте конечность в приподнятом положении;
  • обработайте место укуса антисептиком и наложите слабо сжимающую повязку;
  • можно дать пострадавшему 1-2 таблетки против аллергии.

Если укусила гадюка, не делайте следующего:

  • не высасывайте яд - это может привести к аллергической реакции и отеку верхних дыхательных путей;
  • не накладывайте жгут - это может вызвать некроз тканей и гангрену;
  • не прижигайте рану - это не поможет нейтрализовать яд, а лишь усугубит ситуацию;
  • не давайте алкоголь - он может ускорить кровообращение и распространить яд.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что известно о бешенстве и как уберечь себя от него.

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Министерство здравоохранения Украины
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