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Які отруйні змії живуть в Україні та як діяти, якщо вас вкусили: поради МОЗ

Неділя 21 липня 2024 19:59
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Які отруйні змії живуть в Україні та як діяти, якщо вас вкусили: поради МОЗ Ілюстративне зображення (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Кожного літа розпочинає сезон активності плазунів. На території України мешкають декілька видів отруйних змій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Серед отруйних змій, які мешкають в Україні:

  • гадюка звичайна – Карпати, Полісся, лісостеп, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків;
  • гадюка степова – степи та лісостепи України, Лівобережжя, схили Кримських гір;
  • гадюка Нікольського - лісостепова зона північної частини Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей, північ Донецької області, південь Харківської, Сумської, Луганської та Чернігівської областей.

"Гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими, з вертикальною формою зіниць", - додає МОЗ.

Якщо ж ви плануєте відвідати місцевість, де можуть бути змії - важливо одягнути відповідний для цього одяг:

  • високі черевики;
  • довгі штани з цупкої тканини, заправлені у черевики.

Якщо вкусила отруйна змія - якнайшвидше доставте постраждалого до найближчої лікарні або медичного пункту. Якщо ви знаходитесь у віддаленій місцевості, надайте першу домедичну допомогу:

  • розмістіть потерпілого в зручному положенні, обмежте його рухи;
  • звільніть місце укусу від взуття, одягу або прикрас;
  • при транспортуванні фіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;
  • обробіть місце укусу антисептиком і накладіть слабко стискаючу пов'язку;
  • можна дати потерпілому 1-2 таблетки проти алергії.

Якщо укусила гадюка, не робіть наступного:

  • не висмоктуйте отруту - це може призвести до алергічної реакції та набряку верхніх дихальних шляхів;
  • не накладайте джгут - це може спричинити некроз тканин і гангрену;
  • не припікайте рану - це не допоможе нейтралізувати отруту, а лише погіршить ситуацію;
  • не давайте алкоголь - він може прискорити кровообіг і поширити отруту.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що відомо про сказ та як вберегти себе від нього.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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