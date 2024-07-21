Які отруйні змії живуть в Україні та як діяти, якщо вас вкусили: поради МОЗ
Кожного літа розпочинає сезон активності плазунів. На території України мешкають декілька видів отруйних змій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
Серед отруйних змій, які мешкають в Україні:
- гадюка звичайна – Карпати, Полісся, лісостеп, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків;
- гадюка степова – степи та лісостепи України, Лівобережжя, схили Кримських гір;
- гадюка Нікольського - лісостепова зона північної частини Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей, північ Донецької області, південь Харківської, Сумської, Луганської та Чернігівської областей.
"Гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими, з вертикальною формою зіниць", - додає МОЗ.
Якщо ж ви плануєте відвідати місцевість, де можуть бути змії - важливо одягнути відповідний для цього одяг:
- високі черевики;
- довгі штани з цупкої тканини, заправлені у черевики.
Якщо вкусила отруйна змія - якнайшвидше доставте постраждалого до найближчої лікарні або медичного пункту. Якщо ви знаходитесь у віддаленій місцевості, надайте першу домедичну допомогу:
- розмістіть потерпілого в зручному положенні, обмежте його рухи;
- звільніть місце укусу від взуття, одягу або прикрас;
- при транспортуванні фіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;
- обробіть місце укусу антисептиком і накладіть слабко стискаючу пов'язку;
- можна дати потерпілому 1-2 таблетки проти алергії.
Якщо укусила гадюка, не робіть наступного:
- не висмоктуйте отруту - це може призвести до алергічної реакції та набряку верхніх дихальних шляхів;
- не накладайте джгут - це може спричинити некроз тканин і гангрену;
- не припікайте рану - це не допоможе нейтралізувати отруту, а лише погіршить ситуацію;
- не давайте алкоголь - він може прискорити кровообіг і поширити отруту.
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