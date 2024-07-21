Які отруйні змії живуть в Україні та як діяти, якщо вас вкусили: поради МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Серед отруйних змій, які мешкають в Україні:

гадюка звичайна – Карпати, Полісся, лісостеп, біля галявин, боліт, берегів водойм, луків;

гадюка степова – степи та лісостепи України, Лівобережжя, схили Кримських гір;

гадюка Нікольського - лісостепова зона північної частини Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської областей, північ Донецької області, південь Харківської, Сумської, Луганської та Чернігівської областей.

"Гадюк можна розпізнати за зигзагоподібним візерунком на спині. Вони здебільшого є невеликими, з вертикальною формою зіниць", - додає МОЗ.

Якщо ж ви плануєте відвідати місцевість, де можуть бути змії - важливо одягнути відповідний для цього одяг:

високі черевики;

довгі штани з цупкої тканини, заправлені у черевики.

Якщо вкусила отруйна змія - якнайшвидше доставте постраждалого до найближчої лікарні або медичного пункту. Якщо ви знаходитесь у віддаленій місцевості, надайте першу домедичну допомогу:

розмістіть потерпілого в зручному положенні, обмежте його рухи;

звільніть місце укусу від взуття, одягу або прикрас;

при транспортуванні фіксуйте кінцівку у піднесеному положенні;

обробіть місце укусу антисептиком і накладіть слабко стискаючу пов'язку;

можна дати потерпілому 1-2 таблетки проти алергії.

Якщо укусила гадюка, не робіть наступного: