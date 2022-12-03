Какие магазины и банки будут работать в Черновицкой области при отсутствии света: список
В Черновицкой области ряд магазинов, банков и АЗС, которые продолжают работу благодаря резервным источникам питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной военной администрации.
"Вместе с бизнесом готовимся к разным вариантам развития событий. Чтобы обеспечить потребности граждан в продуктах питания, воде, медикаментах, а также чтобы граждане имели возможность осуществлять расчеты, в области будут продолжать работать отдельные магазины, аптеки, банки и АЗС", - говорится в сообщении .
Областная военная администрация предоставляет перечень адресов субъектов хозяйствования, которые будут работать в отсутствие электроснабжения, поскольку оснащены генераторами.
Люди призывают загрузить и сохранить его на свои мобильные телефоны. Также люди предупреждают, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть изменен.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, уже в течение недель Киев может вернуться в график отключений электроэнергии .
В Киеве есть ряд аптек и ветеринарных клиник, которые продолжают работу благодаря резервным источникам питания.
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