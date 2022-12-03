Какие магазины и банки будут работать в Черновицкой области при отсутствии света: список

В Черновицкой области ряд магазинов, банков и АЗС, которые продолжают работу благодаря резервным источникам питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной военной администрации.

"Вместе с бизнесом готовимся к разным вариантам развития событий. Чтобы обеспечить потребности граждан в продуктах питания, воде, медикаментах, а также чтобы граждане имели возможность осуществлять расчеты, в области будут продолжать работать отдельные магазины, аптеки, банки и АЗС", - говорится в сообщении .

Областная военная администрация предоставляет перечень адресов субъектов хозяйствования, которые будут работать в отсутствие электроснабжения, поскольку оснащены генераторами.

Люди призывают загрузить и сохранить его на свои мобильные телефоны. Также люди предупреждают, что график работы торговых сетей, магазинов, рынков в условиях отсутствия электроснабжения может быть изменен.