Какие лимиты на переводы на карту в "популярных" банках Украины и что хочет изменить НБУ

По его словам, решение касается исключительно P2P-переводов. Операции по реквизитам IBAN будут доступны без ограничений.

"В настоящее время обсуждается вариант лимитов - не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке. Но окончательный вариант решения будет принят примерно через месяц после тщательного обсуждения", - пояснил он.

НБУ провел исследование операций клиентов 7 крупнейших банков (более 91% всех эмитированных карт) за два квартала 2024 года, на основе которого определили, что ограничения в 30 операций на места не почувствуют 98,44% клиентов банков. Ограничение по сумме не отразится на 95% клиентов.

Какую проблему пытается решить НБУ

Как отметил Олейник, в последнее время теневой рынок начал активно раскручивать схему с "дропами".

По его словам, "дропы" - это люди, которые за определенное вознаграждение передают доступ к реквизитам своих банковских счетов посторонним лицам. Через счета "дропов" переводят деньги, полученные в результате киберпреступлений или от торговли наркотиками, оружием или других теневых операций.

С карт "дропов" за короткий промежуток времени проводят сотни Р2Р-переводов на суммы, которые не совпадают с заявленными доходами, получаемыми клиентом (например, пенсионер получает и переводит через свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней), сказал Олийнык.

Лимиты в банках

Сейчас в банках уже действуют лимиты на количество и сумму операций.

ПриватБанк

Для отправителя:

Доступное количество переводов в месяц для одного клиента – 200 для переводов по Украине и 20 границ. Лимит суммы переводов в месяц для одного клиента – 1 000 000 гривен для переводов по Украине и 100 000 гривен за границу.

Для получателя:

Доступное количество переводов в месяц для одного клиента 350 для переводов по Украине и 50 границ. Лимит суммы переводов в месяц для одного клиента – 1 000 000 гривен для переводов по Украине и 399 999 гривен за границу

Ощадбанк

Максимальная сумма одного перевода по одной платежной карточке отправителя – 29 999,99 гривен, включая комиссионное вознаграждение;

максимальная сумма всех переводов по одной платежной карточке отправителя за сутки – 65 000 гривен;

максимальная сумма всех переводов по одной платежной карточке отправителя за календарный месяц – 150 000 гривен;

максимальное количество переводов по одной платежной карточке отправителя за сутки – 5 операций;

максимальное количество операций, совершенных в течение календарного месяца по одной платежной карточке отправителя – 50 операций.

Monobank

Лимиты на количество операций: в день – 50, на четыре дня – 100, в месяц – 150. На карточку украинского банка за одну операцию можно перевести до 60 тыс. гривен. Максимальная сумма, которую можно перевести на месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не больше эквивалента 10 тысяч долларов, Visa – не больше эквивалента 25 тысяч долларов.