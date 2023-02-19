Какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту: объяснение Минздрава

В Украине ряд лекарственных препаратов, в том числе и антибиотики, можно купить по электронному рецепту. С весны список использования е-рецепта планируют расширить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Электронный рецепт распространяется на зарегистрированные в Украине лекарства, которые продаются только с разрешения или совета врача за собственные средства пациента.
К этому списку относятся:
В Минздраве предупреждают, что ряд некоторых привычных для украинцев лекарств, например против боли, кашля или успокаивающие, также могут продаваться в аптеках только при наличии е-рецепта.
Весной этого года в Украине электронный рецепт расширят на все рецептурные лекарства.
Отмечается, что получить электронный рецепт можно вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. Важно, чтобы пациент был зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения. Это может сделать любой врач государственных или частных клиник.
Напомним, ранее РБК-Украина объясняло, как можно получить рецепт от врача при отключении света.
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