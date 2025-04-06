Какие цветы из Красной книги разрешено собирать: ответ эколога

По его словам, если каждый год срывать первоцветы, их популяция уничтожается. Эколог отметил, что черемша или лук медвежий не находятся под запретом.

"Но есть ранневесенние цветы такие, как черемша или лук медвежий, он тоже занесен в Красную книгу. На самом деле наши исследования показывают, что она не страдает от того, что люди ее собирают, поскольку они срывают только зелень. Она сейчас расширяет свой ареал", - пояснил Дидух.

Он добавил, что люди дома культивируют эти растения, а в западной Европе выводят новые сорта. Поэтому запрещать ее продавать на рынках не нужно.

"А вот первоцветы: подснежники, подснежники, подснежники, сон-траву - надо беречь, потому что под влиянием интенсивного срывания эти растения исчезают", - напомнил эколог.