Какие инициативы по инструментам местной демократии сейчас в работе: Шуляк рассказала детали

Украина остается единственной европейской страной без законодательно урегулированного надзора за решениями местной власти. Поэтому Верховная Рада должна как можно быстрее принять во втором чтении соответствующий законопроект.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий во время презентации проекта Совета Европы "Усиление многоуровневого управления и местной демократии для поддержки восстановления Украины".

Кроме этого, по ее словам, приоритетной задачей в сфере децентрализации является создание и принятие законопроекта о распределении полномочий между органами местного самоуправления и государственной властью. Это нужно сделать не позднее 1 квартала 2026 года.

По ее словам, для построения в Украине системы эффективного демократического управления на уровне Парламента следует выполнить несколько важных задач. В частности, речь идет о принятии во втором чтении законопроекта №13150 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления".

Документ, пояснила Шуляк, предусматривает внедрение системы надзора за законностью решений и деятельности в целом органов местного самоуправления и является евроинтеграционным, поскольку по выводам Совета Европы, Украина - это единственная европейская страна, которая не урегулировала систему надзора за законностью решений органов местного самоуправления на законодательном уровне.

"В первом чтении Верховная Рада приняла этот законопроект в мае и сейчас к нему уже поступило почти 3 тысяч поправок. Следовательно, нам сейчас нужен качественный диалог - в том числе с Офисом Совета Европы, чтобы все результативные правки были учтены и законопроект удалось принять как можно быстрее, поскольку это соответствует евроинтеграционным обязательствам государства, ведь сейчас Украина - единственная в Европе, где такая система до сих пор не урегулирована законодательно", - пояснила Елена Шуляк.

Второй задачей, которую нужно решить на уровне парламента является принятие законопроекта о распределении полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в связи с изменением административно-территориального устройства.

Речь идет о законопроекте об изменениях в Закон Украины "О местном самоуправлении", но с ним несколько сложнее, поскольку, пояснила Шуляк, он еще не создан. Впрочем, учитывая то, что он также является одним из индикаторов Ukraine Facility, его принятие - вопрос времени. И очень конкретного. Согласно условиям программы, его нужно принять не позднее 1 квартала 2026 года, подчеркнула нардеп.

К уже реализованным шагам в направлении создания эффективной системы демократического управления она отнесла принятый в 2024 году законопроект "О публичных консультациях".

Несмотря на стартовые планы относительно начала его действия, он начнет действовать только после завершения военного положения. В то же время, пояснила Шуляк, законопроект был принят без учета некоторых важных норм, на которых настаивала общественность, работавшая над документом около 10 лет. В частности, из него исключили пункт об обязательных публичных консультациях для инициатив народных депутатов.

Впрочем, народные депутаты вместе с общественностью и экспертной средой взяли на себя обязательства активно работать над внесением в него изменений. Сделать обязательными публичные консультации для законодательных инициатив народных депутатов - одно из них, подчеркнула Елена Шуляк.

Она также добавила, что сейчас ожидает имплементации недавно подписанный Президентом законопроект №11412 - о межмуниципальном сотрудничестве, поскольку только при условии качественной имплементации вопросы такого взаимодействия могут быть эффективно решены.

"Не могу не отметить и важность инструментов местной демократии, которые зафиксированы Законом "О местной демократии", который Президент подписал 6 января. Среди прочего, он предусматривает, что молодежь с 14 лет и ВПЛ должны быть приобщены к принятию всех управленческих решений на уровне их общины", - отметила нардеп.

Кроме этого, общины должны до 2027 года обновить свои уставы, в которых должны быть прописаны инструменты местной демократии.

"Очень хотелось бы, чтобы наши общины к этому приступили не в последний момент, а уже сейчас. Это необходимо, чтобы голос общественности в них был услышан для приоритезации решений на уровне ОМС", - резюмировала Елена Шуляк.