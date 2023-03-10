Какие факторы влияют на потерю инвестиционной привлекательности Украины во время войны: мнение эксперта

По словам эксперта, учитывая полномасштабную войну в Украине, такое понятие, как инвестиционная привлекательность к Украине, сейчас применять нельзя. Инвестиции возможны только при условии, что инвестор может посчитать с большой долей определенности доходность на вложенные деньги при понятных рисках.

"У нас сейчас есть проблема с пониманием каждого из этих параметров. С нашими рисками, желаемая доходность иностранных инвесторов - сверхвысокая. Например, долларовые 5-летние международные облигации Украины торгуются сегодня с доходностью более 50% годовых. А это означает, что любая долгосрочная инвестиция в Украину, которая может быть теоретически привлекательна для иностранного инвестора, должна давать ожидаемую доходность выше 50%. Очевидно, что вариантов таких инвестиций у нас (как и где угодно в мире) найти крайне трудно", - отмечает аналитик.

Тем не менее, инвестиции в такой момент могут осуществляться, в частности, локальными инвесторами, которые имеют лишнюю гривну. Если такие средства никуда не инвестировать, то они будут "съедены инфляцией", а ставки по депозитам не дают адекватной защиты от инфляции, добавляет Паращий.

В связи с этим, по его мнению, для того чтобы Украина стала инвестиционно привлекательной страной, прежде всего необходимо победить в войне.

Кроме того, власти должны сконцентрироваться на создании благоприятных условий для существующих локальных инвесторов (ведь других у нас нет): содействовать в страховании инвестиций и предлагать все возможные льготы для любой инвестированной гривны в создание рабочих мест. , которые могут производить продукцию для усиления нашей обороноспособности", - резюмирует аналитик Александр Паращий.

Вместе с этим ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что Бюро экономической безопасности Украины занимается блокированием работы предприятий крупнейших украинских инвесторов. В частности, эксперт напомнил об обвинениях в адрес Ferrexpo.

Как известно, сегодня в состав компании входит единственное крупное горнодобывающее предприятие в Украине, чьи акции торгуются в премиальном листинге Лондонской фондовой биржи.

По словам директора швейцарской Ferrexpo AG Вольфрам Куони, сейчас против Ferrexpo больше дел, чем в предыдущие годы. Помимо блокировки счетов, акции компании пытаются отсудить оффшорные компании с российскими владельцами. В компании обеспокоены этим, тем не менее уверены, что все должно решиться в рамках закона.