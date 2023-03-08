Как действия Бюро экономической безопасности причиняют ущерб Украине: мнение эксперта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука в колонке для Liga.net .

В частности, эксперт напомнил о громких делах БЭБ с начала их деятельности в 2021 году: проверке и обвинении в адрес "Метинвест", а также блокировании работы "АрселорМиттал Кривой Рог" и Ferrexpo из-за вопроса определения базы уплаты рентных платежей при реализации железной руды и железорудного концентрата .

Кушнирук убежден, что практика блокирования счетов крупных производственных компаний, таких как Ferrexpo, до вынесения окончательного решения суда, причиняет государству и его инвестиционной привлекательности только вред. Ведь это компания с миллиардными налоговыми платежами в бюджеты всех уровней.

"Можно сказать, что своими непутевыми действиями руководство БЭБ кое-что достигло. ArcelorMittal решил в том же 2021 году дополнительно инвестировать один млрд долларов в свое предприятие в Казахстане, а не в Украине. Это вопрос именно того, в какой степени инвестиционно привлекательно вкладывать в бизнес-деятельность в Украине.И будет ли, например, Ferrexpo, которая уже инвестировала в Украину более $3 млрд, продолжать инвестировать в Украину?" – отмечает эксперт.

Миссией БЭБ, по словам Кушнирука, должно быть не зарабатывание средств на нужды государства, а в первую очередь изучение на аналитическом уровне схем, позволяющих совершать правонарушения в финансовой сфере. Далее бюро должно обнародовать информацию и предоставить рекомендации правительству и парламенту об изменениях в нормативную базу, чтобы формировалась среда, где нет нарушений закона и финансовых потерь государства.

"Когда руководитель БЭБ в интервью НВ говорит о финансовых показателях и количестве заблокированных счетов, в том числе бюджетообразующих предприятий, и именно на этом акцентирует внимание как положительных результатов ее деятельности, то уже это напрямую указывает, что он не понимает, чем на самом деле, в первую очередь, должен заниматься возглавляемый им институт", - подчеркнул экономист.