Какие документы можно отправлять из Украины по почте за границу во время военного положения: разъяснение

Как рассказали в ведомстве, во время действия военного положения за границу по почте разрешено отправлять внутренний паспорт, паспорт для выезда за границу и удостоверение личности о возвращении в Украину.

При этом разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты и удостоверения личности отправлять запрещено.

"В случае обнаружения запрещенных вещей почтовый оператор возвращает сверток отправителю или же его изымают", - сказано в сообщении.

Для того чтобы проверить перечень предметов, запрещенных к пересылке в какую-либо определенную страну, необходимо нажать ЗДЕСЬ.