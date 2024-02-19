Какие доходы украинцев изучают при начислении выплат в Чехии: объяснение

Украинские беженцы в Чехии для получения финансовой помощи должны предоставлять информацию о доходах всех членов домохозяйства. Учитываются и поступления средств из Украины.
Какие доходы украинцев рассматривают при начислении выплат в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Украинцы в Чехии ежемесячно подают заявку на гуманитарную помощь и указывают, какие доходы у членов домохозяйства. На основе этой информации рассчитывается общая сумма выплат.
В то же время, украинцы иногда сталкиваются с тем, что их расчеты в центре занятости пересчитывают, из-за чего они теряют финансовую помощь и бесплатное жилье. Издание ProUkrainu обратилось за разъяснением в Центр занятости в Чехии.
"Для получения права на финансовую помощь рассматривают доходы и имущественное состояние заявителя и проживающих вместе с ним лиц. Необходимо добавить все доходы в Чехии, из-за границы и сумму остатка на всех банковских счетах каждого лица в заявке. Банковские счета нужно подтвердить выписками", – ответили в учреждении.
Учитываются следующие средства:
Доходом не считается:
В то же время, украинцы интересуются, по какому курсу считают украинские доходы в чешском центре занятости при начислении помощи.
"Доход в иностранной валюте конвертируется в чешскую валюту по обменному курсу, объявленному Чешским национальным банком, действительному на первый день периода, за который определяется доход", – пояснили в Центре занятости.
Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Чехии, которые получают выплаты, в заявке будут указывать дополнительную информацию. Бюро трудоустройства смогут посылать запросы о пенсиях или выплатах в украинские учреждения.
Также мы рассказывали, что оказавшиеся в затруднительной ситуации украинские беженцы в Чехии могут получить экстренную помощь. В единовременной выплате откажут, если человек не подавал в текущем месяце заявку на основную гуманитарную помощь.
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