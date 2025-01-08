Какие банки в Украине самые прибыльные: рейтинг от НБУ

Рейтинг по прибыльности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 56,314 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (12,861 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 6,952 млрд гривен.

Далее идут государственный Укрэксимбанк - 6,029 млрд гривен и банк иностранной банковской группы Кред Агриколь Банк - 5,925 млрд гривен.

По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 388 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.