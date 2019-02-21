У КМДА розповіли, як записатися онлайн на прийом до лікаря

Міська влада оприлюднила покрокову відеоінструцію

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала видеоинструкцию, как записаться на прием к врачу онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина с посиланнням на прес-службу КГГА.

Как отмечается, для этого необходимо выполнить несколько простых действий в браузере в такой последовательности:

зайти на сайт сервиса https://helsi.me ввести в поисковую строку специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он осуществляет первичный осмотр и направляет к другим врачам. выбрать район, врача, удобную дату и время приема. пройти процедуру регистрации: ввести номер телефона и дождаться SMS-сообщения с паролем для входа в систему. Пароль необходимо сохранить для последующих визитов на сайт; заполнить поля регистрационной формы. чтобы записать на прием к врачу ребенка, необходимо добавить также информацию о нем.

Кроме того, отмечается, что в любое время можно отменить прием в личном кабинете.

На странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах. На странице "Профиль" можно внести к личным данным подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.

После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, после этого в разделе "Визиты" появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписаниях врача.

РБК-Украина писало, что Министерство здравохранения Украины подписало приказы об распределение вакцины против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства".