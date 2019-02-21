У КМДА розповіли, як записатися онлайн на прийом до лікаря

Міська влада оприлюднила покрокову відеоінструцію
Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала видеоинструкцию, как записаться на прием к врачу онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина с посиланнням на прес-службу КГГА.
Как отмечается, для этого необходимо выполнить несколько простых действий в браузере в такой последовательности:
Кроме того, отмечается, что в любое время можно отменить прием в личном кабинете.
На странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах. На странице "Профиль" можно внести к личным данным подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.
После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, после этого в разделе "Визиты" появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписаниях врача.
РБК-Украина писало, что Министерство здравохранения Украины подписало приказы об распределение вакцины против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения.
Кроме того, Минздрав утвердил новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства".