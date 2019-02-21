У КМДА розповіли, як записатися онлайн на прийом до лікаря

Міська влада оприлюднила покрокову відеоінструцію
Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила відеоінструкцію, як записатися на прийом до лікаря онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-службу КМДА.
Як зазначається, для цього необхідно виконати кілька простих дій у браузері у такій послідовності:
Крім того, зазначається, що будь-який час можна скасувати прийом в особистому кабінеті.
На сторінці особистого кабінету в системі helsi зберігаються особисті дані користувача та інформація про візити. На сторінці "Профіль" можна внести до особистих даних подробиці, щоб зекономити час при укладанні декларації з сімейним лікарем.
Після першого візиту до поліклініки інформація буде перевірена в реєстратурі, після цього у розділі "Візити" з’явиться електронна медична картка з даними про діагнози і приписи лікаря.
РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України підписало накази про розподіл вакцини проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи.
Крім того, МОЗ затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки".