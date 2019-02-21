У КМДА розповіли, як записатися онлайн на прийом до лікаря

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Міська влада оприлюднила покрокову відеоінструцію

Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила відеоінструкцію, як записатися на прийом до лікаря онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, для цього необхідно виконати кілька простих дій у браузері у такій послідовності:

зайти на сайт сервісу https://helsi.me ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря. Почати варто з сімейного лікаря, адже саме він здійснює первинний огляд і направляє до інших лікарів. обрати район, лікаря, зручну дату та час прийому. пройти процедуру реєстрації: ввести номер телефону і дочекатися SMS-повідомлення з паролем для входу в систему. Пароль необхідно зберегти для наступних візитів на сайт; заповнити поля реєстраційної форми. щоб записати на прийом до лікаря дитину, необхідно додати також інформацію про неї.

Крім того, зазначається, що будь-який час можна скасувати прийом в особистому кабінеті.

На сторінці особистого кабінету в системі helsi зберігаються особисті дані користувача та інформація про візити. На сторінці "Профіль" можна внести до особистих даних подробиці, щоб зекономити час при укладанні декларації з сімейним лікарем.

Після першого візиту до поліклініки інформація буде перевірена в реєстратурі, після цього у розділі "Візити" з’явиться електронна медична картка з даними про діагнози і приписи лікаря.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України підписало накази про розподіл вакцини проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи.

Крім того, МОЗ затвердило новий перелік препаратів програми "Доступні ліки".