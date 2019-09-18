У КМДА розповіли про стан Слончака після нападу

У Київській міській державній адміністрації розповіли про тяжкий стан заступника голови КМДА Володимира Слончака після нападу. Про це повідомила прес-секретар Слончака Галина Шпак на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, вона зазначає, що Київська міська державна адміністрація підтверджує факт нападу.

"Наразі стан заступника голови КМДА тяжкий, накладено 14 швів на голову", - написала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про напад на заступника глави КМДА Володимира Слончака. Напад стався на вулиці Митрополита Липківського. Заступника глави КМДА госпіталізували.

Слончака доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку і забоями голови. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом нападу на заступника голови КМДА.

Крім того, РБК-Україна писало, що у середу, 18 вересня, біля входу в селищна рада Якимівки (Запорізька область) застрелили з автомата заступника голови Об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.