У КМДА розповіли, будуть обмежувати роботу метро в Києві

Фото: Микола Поворозник (kievcity.gov.ua)

У громадському транспорті рекомендують масковий режим

Київська міська державна адміністрація не планує обмежувати роботу метро в Києві у зв'язку з посиленням карантину в столиці через коронавірус. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент громадянам рекомендується користуватися громадським транспортом виключно для поїздок на роботу, в лікарню чи аптеку.

"Тому ми рекомендуємо масковий режим в громадському транспорті. Обмежувати не плануємо", - повідомив Поворозник.

Також у КМДА зазначили, що питання скасування автобусних і залізничних перевезень повинна вирішувати урядова комісія.

"Обмеження пересування людей - це норма, яка була запропонована кабінетом міністрів. Відміна маршрутів поїздів - це питання до Кабміну", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, 16 березня у Києві через коронавірус розширили карантин та заклади торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини та аптеки. Раніше в Києві в рамках карантину були закриті навчальні заклади, театри і кіно.

Також РБК-Україна писало, що Київ поки не будуть закривати на в'їзд і виїзд у зв'язку з карантинними заходами в Україні.