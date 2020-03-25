КМДА просить Кабмін проконтролювати ціни на ліки та продукти харчування

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко вимагає не допустити зростання цін

Влада Києва на час карантину в Україні просить уряд проконтролювати ціни на ліки та продукти харчування. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно із законодавством у компетенції уряду на сьогодні є контроль над цінами.

"Я направив звернення в Кабмін - забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення і соціально значущі товари... Уряд має таку компетенцію і має вжити заходів для недопущення в столиці і в Україні підвищення цін", - зазначив Кличко.

Він уточнив, що під соціально значущими товарами мається на увазі цукор, сіль, борошно, чай, соняшникова олію, вершкове масло, гречка, рис, макарони, питна вода, консерви тривалого зберігання та інші товари.

Нагадаємо, за даними Антимонопольного комітету, в деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більш ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор - на 16%.

Значне зростання цін зафіксоване в деяких мережах та на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.