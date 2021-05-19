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У КМДА новий обшук: правоохоронці назвали причину

Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та в Департаменті з питань реєстрації Київської міської державної адміністрації (КМДА). Слідчі дії відбулись через незаконну забудову в буферній зоні Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці розслідують незаконну реєстрацію права власності на забудову по вулиці Редутній, а саме 6-ти поверховий офісний комплекс. Крім цього, розслідують дії службових осіб КМДА.

Офісний комплекс зведений у Центральному історичному ареалі міста Києва, повідомляють в Офісі генпрокурора. Відповідно до містобудівних умов, на цій ділянці дозволяється зведення будівлі не вище 4 поверхів.

"Досудове розслідування здійснюється за фактами зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки та службової недбалості (ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводила обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Також співробітники ДФС проводили обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор". Посадових осіб цієї структури підозрюють у завданні збитків державі у великих розмірах шляхом перевищення посадових обов'язків.

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