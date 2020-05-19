У КМДА назвали умови відкриття ТРЦ: прив'язки до конкретної дати немає

У Київській міській державній адміністрації назвали умови відкриття Торгово-розважальних центрів у столиці. Вони зможуть відкритися після відновлення роботи метрополітену і при дотриманні існуючих обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть заробити, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тому, щоб не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену. Тому ми чекаємо рішення Кабінету Міністрів, коли нам дозволять відкрити метро", - повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

При цьому він зазначив, що після відкриття ТРЦ в разі порушення карантинних правил, відповідні підрозділи матимуть право штрафувати або навіть закривати такі центри.

Також у КМДА зазначили, що на даний момент немає конкретної дати відкриття ТРЦ.

"У нас не буде прив'язки до конкретної дати, коли саме відкриються всі ТРЦ. Це пов'язано з тим, що кожен центр має різну ступінь готовності до цього. Тому, як тільки ТРЦ буде готовий до відкриття за умови дотримання всіх правил, він і почне роботу", - повідомив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, з 25 травня у Києві планують відновити роботу метро. При цьому робота метрополітену буде здійснюватися виключно за електронними квитками.