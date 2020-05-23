У КМДА назвали умову, за якої метро в Києві може не відкритися 25 травня

Якщо ситуація з рівнем захворюваності коронавірусом не погіршиться, то комісія не буде проводити окреме засідання з питання відновлення роботи метро. У київській мерії планують, що 25 травня метро буде відкриватися за встановленим графіком - з 5 ранку, у відповідності з графіком відкриття кожної із станцій підземки.

Про це РБК-Україна повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

"Столична комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про запуск метрополітену з 25 травня. Зараз всі показники дозволяють нам це зробити. Однак показники захворюваності ми відстежуємо в режимі реального часу і можемо оперативно реагувати на зміни. Якщо ситуація ускладниться, місто буде приймати відповідні рішення. Якщо ж рівень захворюваності, як і за станом на зараз, буде дозволяти відкрити метро, ми зробимо це, керуючись рішенням комісії ТЕБ та НС, яке було прийнято сьогодні (23 травня - ред.)", - повідомив Бондаренко.

Фото: як виглядатиме метро у Києві після відкриття (kyivcity.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, питання відкриття метро в столиці має вирішитися 25 травня. Це буде залежати від показника інцидентності, який станом на сьогодні вже дозволяє відкрити метро.

КМДА мають намір відкрити метро і всі ринки в столиці 25 травня, але Моз поки не рекомендує.

Також у КМДА розповіли, кого не пустять в метро після поновлення роботи.