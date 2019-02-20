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У КМДА назвали середній розмір субсидій по Києву

Новини » Економіка    20.02.2019 - 15:53
У КМДА назвали середній розмір субсидій по Києву
Фото: колаж (РБК-Україна)

У Києві розмір субсидій менший, ніж в середньому по Україні

Середній розмір на оплату житлово-комунальних послуг у Києві становить 1,1 тис. грн. Про це на брифінгу сказав заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко, передає кореспондент РБК-Україна.

Бутченко зазначив, що середній розмір субсидій по Україні в цілому більше в зв'язку з тим, що в Києві в основному централізоване опалення, в областях - газове.

За його словами, середній розмір субсидії по Україні становить 1,5 тис. грн.

"По місту Києву у нас на сьогоднішній день 1,1 тис. середній розмір житлових субсидій", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Передбачається, що ця ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Крім того, очікується посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

За даними Міністерства соціальної політики України, субсидії у грошовій формі у березні 2019 року зможуть отримати близько 4 млн домогосподарств, яким призначена субсидія на поточний опалювальний період. У середньому виплати складуть близько 1,5 тис. грн. Аналогічні виплати будуть в квітні (за березень) і травні (за квітень) 2019 року.

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