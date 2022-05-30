"КДБ-шне маскування". Кулеба відповів на заяви Росії щодо переговорів

Російські заяви про бажання вести переговори з Україною не відображають реальне положення справ. Оскільки за такими заявами маскуються реальні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Росія може зробити хоч 100 заяв про бажання переговорів, але це класична "КДБ-шне маскування". Тобто операція з маскування своїх справжніх дій. Справжні дії - це продовження агресії і блокування портів", - зазначив він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента і член переговорної делегації Михайло Подоляк заявляв, що переговори з Росією тривають тільки в гуманітарній частині.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що офіційний Київ готовий сісти за стіл переговорів після того, як російські війська будуть витіснені на позиції станом до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

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