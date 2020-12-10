Кейс "Коронавірус інфо" увійшов у ТОП-5 European Excellence Awards

Інформаційна кампанія із протидії коронавірусу “Коронавірус_інфо” від Інституту когнітивного моделювання увійшла в шорт-лист престижної міжнародної премії European Excellence Awards 2020 одразу у двох номінаціях.

Про це йдеться в прес-релізі ІКМ.

Кейс увійшов до п’ятірки найефективніших кампаній у категоріях “Управління проблемами та репутацією (COVID-19)” та “Багатоканальні комунікації”. Інститут когнітивного моделювання змагався в одній номінації із такими міжнародними організаціями, як Facebook, Deutsche Post та іншими.

"Коронавірус_інфо” став ефективним механізмом інформування українців про загрози COVID-19 та заходи з його запобігання. За 3 дні спільнота “Коронавірус_інфо” у Viber стала найбільшою, а Telegram-канал увійшов у рейтинг найдостовірніших каналів про COVID-19 у світі. Кампанія об’єднала десятки громадських діячів та соціально відповідальних компаній. Через традиційні та цифрові інструменти Інституту когнітивного моделювання вдалося побудувати ефективну систему взаємодії між урядом, бізнесом та суспільством для досягнення спільної мети - ефективної боротьби з коронавірусом. Загалом інформаційна кампанія проти COVID-19 охопила 27,7 мільйона українців", - повідомив засновник інституту Віктор Березенко.

Він також додав, що "Коронавірус_інфо" - наймасштабніша інформаційна кампанія в Україні. Структурована та систематизована, результати якої зафіксували провідні компанії Google, Facebook, Viber та Telegram.

"Для реалізації проєкту було налагоджено співробітництво зі світовими цифровими гігантами, це успішний кейс приватно-державного партнерства у сфері комунікації. Цей проект - відповідь на потужний соціальний виклик. Ми раді, що міжнародна спільнота це відзначила", - додав Березенко.

European Excellence Awards охоплює проєкти від брендингу до кризових комунікацій та щороку стає форумом європейських компаній для обговорення найбільших комунікаційних досягнень у всій Європі.

"З першого зафіксованого випадку захворювання в Україні наша команда працювала без вихідних, 24/7, аби допомогти українцям подолати тривогу, страх та оперативно розповісти про те, як вони можуть захистити себе та своїх близьких. Коли кожного дня ми дивилися на статистику інфікованих та втілювали нові комунікаційні рішення, в останню чергу думали про нагороди. Та нам приємно, що ефективність нашого волонтерського проєкту високо оцінила міжнародна спільнота. Ця нагорода - показник того, що ми рухаємося у правильному напрямі”, - підкреслила СЕО Інституту Світлана Павелецька.

Інститут когнітивного моделювання нещодавно увійшов у шорт-лист ще однієї премії у сфері комунікацій Effie Awards - із національною платформою психологічної підтримки "Розкажи мені".

Нагадаємо, що Інститут когнітивного моделювання здійснює комунікаційний супровід Мінцифри та МОЗ. У партнерстві з Facebook інформаційною кампанією щодо пандемії було охоплено 15 млн українців, а у співпраці з Google - 6,7 млн.

ІКМ створив найбільшу в Україні спільноту у Viber та Telegram “Коронавірус_інфо”, вона налічує 3,5-4 млн підписників, найбільшу в Україні освітню спільноту “Школа_інфо” та безкоштовну службу психологічної допомоги “Розкажи мені”. Компанія також супроводжує телевізійні канали Kyiv.live та Odesa.live.