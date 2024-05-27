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Кейн выиграл "Золотую бутсу-2024": какое место занял Довбик

Фото: Харри Кейн стал самым результативным в Европе (x.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в сезоне 2023/24. В топ-5 голеадоров попал форвард сборной Украины Артем Довбик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт награды.

30-летний англичанин подсластил горечь сезона без трофеев индивидуальным призом. Бомбардир мюнхенцев опередил Серу Гирасси из немецкого "Штутгарта" и нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Кейн забил 36 мячей в Бундеслиге в дебютный год (32 матча). Впрочем, даже такая результативность английского нападающего не позволила "Баварии" подняться выше третьего места в итоговой турнирной таблице. Вице-чемпион Германии Гирасси оформил 28 голов (28 поединков). Мбаппе, как и форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, забил 27 мячей.

Пятое место разделили форвард испанской "Жироны" Довбик, нападающий немецкого РБ "Лейпциг" Лоис Опенда и капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес (по 24 гола). Последний и украинец стали лучшими бомбардирами Серии А и Ла Лиги соответственно.

Итоги гонки "Золотая бутса-2023/24":

1. Харри Кейн ("Бавария") – 36 мячей

2. Серу Гирасси ("Штутгарт") – 28

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 27

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 27

5. Артем Довбик ("Жирона") – 24

5. Лоис Опенда (РБ "Лейпциг") – 24

5. Лаутаро Мартинес ("Интер") – 24

К слову, ранее подвели итоги выступлений Довбика и других украинцев в европейских чемпионатах.

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БаварияЧемпионат ИспанииЧемпионат ГерманииАртем Довбик