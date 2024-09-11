RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кейн отметил юбилей, Греция в лидерах и вторая победа Грузии: что произошло в Лиге наций

Фото: Харри Кейн оформил дубль в сотом матче за "Трех львов" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Сентябрьское окно нового сезона Лиги наций завершилось девятью матчами во вторник. Победы одержали сборные Чехии, Грузии, Англии, Греции, Латвии, Северной Македонии и Мальты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

В дебюте противостояния с немцами счет открыли Нидерланды. Рейндерс реализовал выход один на один с кипером после передачи из глубины. Бундестим ответила двумя голами до перерыва – Ундав сыграл на добивании после сэйва Вербрюггена, а Киммих замкнул дальнюю штангу после атаки слева. Однако во второй половине Дюмфрис вырвал ничью для "оранжевых", переправив в сетку прострел Бробби.

 

 

 

Вторую победу в группе B1, где соперничает сборная Украины, одержала Грузия. "Крестоносцы" на выезде минимально одолели албанцев. Единственный мяч во втором тайме оформил Кочорашвили. Он принял мяч в средней линии, продвинулся вперед и нанес роскошный выстрел под перекладину метров с 20-ти. В октябре кавказцы встретятся с Украиной и Албанией в статусе лидера группы (6 очков).

 

 

 

Сотый матч в футболке сборной Англии с дублем завершил Кейн. Форвард отличился дважды против Финляндии после перерыва. Сначала он из пределов штрафной мощно пробил под перекладину после затяжной атаки "Трех львов". А затем в касание пробил под дальнюю штангу после передачи Мадуэке. Общая статистика Кейна в сборной вызовет восторг – 100 поединков, 68 голов.

 

 

 

Но лидером группы B2 стали не англичане, а Греция. Эллины одержали победу над сборной Ирландии. Подопечные Ивана Йовановича тоже забили дважды во второй половине. Открыл счет Йоаннидис, роскошно уложив мяч в девятку из полукруга штрафной. Окончательный результат установил Цолис – разобрался с защитником на линии штрафной и вколотил в угол левой.

 

 

К слову, накануне сборная Украины проиграла Чехии в Лиге наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная ГерманииЛига нацийСборная Англии