Кэшбэк за отечественные товары. Свириденко рассказала, когда заработает программа

"Рассчитываем, что программа стартует с сентября. Планируем распространить ее действие на продовольственные и непродовольственные товары украинского производства. Надеемся до конца июля доработать необходимый нормативный документ", - рассказала Свириденко в интервью "Укринформу".

По ее словам, на прошлой неделе состоялись встречи с бизнесом, экспертами и экономистами, в ходе которых обсуждались расчеты макроэкономического влияния внедрения программы.

"Оценивали, каким образом оно будет влиять на поведение украинцев, на увеличение их приверженности потреблению товаров отечественного производства. Будут еще дополнительные встречи с бизнесом и экспертной средой, чтобы наработать совместное видение", - отметила вице-премьер.

После этого, как пояснила Свириденко, последует утверждение программы, доработка и ее запуск.

"Пока обсуждаем идею кэшбека до 10% стоимости украинских товаров, но дискуссии по параметрам продолжаются", - добавила она.