Кешбек та боротьбу з тіньовою економікою днями можуть зупинити, - експерт

Попри зобов'язання перед МВФ та українським бізнесом, влада вирішила піти на поводу нечисленних вуличних протестів і внести в парламент законопроект 4439, що скасовує кешбек та переносить фіскалізацію на більшість товарів.

Про це заявив директор асоціації виробників, член Української ради бізнесу Ігор Склянко.

"Парадокс в тому що закони про кешбек і РРО були прийняті Верховною радою минулої осені в турборежимі і ще не почали працювати", - відзначає експерт.

За його словами, лідери протестного руху SaveФОП мають дуже неоднозначну репутацію і явні зв'язки з великим тіньовим бізнесом і політичною опозицією для яких працює формула чим гірше в країні, тим краще для них.

"Якщо раніше основним аргументом лідерів SaveФОП була дорожнеча касових апаратів, то після появи безкоштовної державної програми для смартфона е-РРО все звелося до банального небажання тіньовиків, щоб держава мала можливість контролю за їх прибутками", - додає він.

Склянко переконаний: закон про кешбек дуже не хочуть великі мережі магазинів і онлайн торгівлі, що продають контрабанду, оскільки звикли домовлятися з контролюючими органами, але з кожним із своїх покупців домовиться неможливо, адже всі покупці люблять знижки, а подарунки в розмірі ціни купівлі люблять тим більше.

"У новому році великим продавцям контрабанди доведеться відмовитися від старих схем створених ФОПоферм (сотні зареєстрованих ФОПів на своїх знайомих або співробітників) і бути готовим почути від покупця "А чому ви не видали фіскальний чек?" І якщо видадуть будь-який інший чек замість фіскального, то за заявою покупця, який не знайде чек на сайті ДПС, нечесному магазину доведеться заплатити штраф з якого і буде повернений кешбек покупцеві в сумі ціни товару. Споживачі отримають не тільки держзахист від фальсифікованих товарів, але і якісну медицину, дороги, високі пенсії і сильну армію, оскільки бюджет додатково отримає понад 180 млрд грн на рік, які держава сьогодні втрачає на контрабанді і скрутки тісно пов'язаних між собою", - відзначає експерт.

При цьому законослухняним продавцям бояться нічого, оскільки фіскальний чек завжди є в базі ДПС і всі липові заяви будуть відхилені.

"Напевно, президент вносячи законопроект 4439 щиро бажає допомогти малому бізнесу. Більшість експертів сходяться на думці, що РРО дійсно можна відстрочити на рік, але тільки для найбільш постраждалого бізнесу від пандемії, - сфери послуг і умовного продавця хот-догів, але ні в якому разі не можна скасовувати кешбек та РРО для ліків, ювелірних виробів, електроніки, шуб і брендових речей, а тому 4439 відразу вимагає дуже серйозного коригування", - звертає увагу член Української ради бізнесу.

За його словами, близько 80% покупців хочуть отримувати саме фіскальний чек (за результатами незалежного опитування групи "Рейтинг" від 2 листопада 2020 р.). І тільки 7% споживачів можуть сьогодні відстояти захист своїх прав у Держпотребслужбі через відсутність ідентифікації продавця (немає фіскального чека) як суб'єкта підприємництва (дані за жовтень 2020 року).

"Практично всі країни свого часу вводили обов'язкові касові апарати (Україна єдина країна на континенті, де великі магазини можуть працювати без РРО) стикалися з протестами запровадження РРО і багато країн досі вирішують проблему не видачі фіскальних чеків, від величезних штрафів на покупця (Італія) до чек = лотерейний білет (Польща, Грузія). І тільки Південна Корея змогла вирішити це питання за 1 місяць, ввівши кешбек, оскільки ні один власник магазину не хоче сваритися зі своїми улюбленими покупцями", - розповідає Склянко.

Експерт переконаний, кешбек - це потужний механізм змусити видавати фіскальні чеки тих, хто сьогодні сховався за ФОП і користується їх пільгами, а також хитає ситуацію в країні для досягнення своїх сірих інтересів, в тому числі політичних планів.

"До речі механізм аналогічний кешбеку вже працює в Україні, 1 січня 2020 року в Україні набрав чинності закон "Про внесення змін до закону України" Про запобігання корупції "за викривачів корупції", внесений Президентом України на реалізацію передвиборчих обіцянок: "Здай корупціонера - отримай 10%". Хіба кешбек не про те ж?" - говорить експерт.

Він також вважає, що якщо з 2021 року все-таки запрацює кешбек - контрабанду продавати стане економічно не вигідно і Україна може стати першою Європейською країною для наслідування, яка випробує цей механізм з прогнозованими швидкими результатами і зниклим бажанням у нечесного бізнесу продавати контрабанду через ФОПоферми без видачі фіскальних чеків

Нагадаємо, раніше модель фіскального кешбек була підтримана керівництвом партії "Слуга народу" у Меморандумі про співпрацю, підписаному рік тому Коаліцією УРБ з політичною партією "Слуга народу".