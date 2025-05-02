Кэшбэк за март не пришел: в чем задержка и когда ждать

В рамках программы "Национальный кэшбек" за март 2025 года предусмотрено рекордное начисление - 443 млн гривен. Эти средства должны получить 3,4 млн граждан.

"Задержка произошла из-за большого объема данных и обработка длится дольше, чем в предыдущие периоды", - указано на официальном портале "Национальный кэшбек".

Сейчас идет техническое завершение обработки заявок, после чего средства будут отправлены получателям. Организаторы программы подтвердили, что дата зачисления будет объявлена отдельно, сразу после завершения технической обработки. Информация появится на портале "Сделано в Украине". Пока что система работает в штатном режиме, но с повышенной нагрузкой, поскольку март стал рекордным месяцем по количеству получателей.

Как работает программа "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" - это государственная инициатива, направленная на поддержку украинских потребителей и производителей. Суть программы заключается в частичном возврате средств за приобретенные товары отечественного производства.

Граждане могут получить 10% от стоимости покупок, сделанных в рамках программы. Выплаты осуществляются в следующих пределах:

минимальная сумма кэшбека за месяц - 2 гривны;

- максимальная сумма в месяц - до 3 000 гривен.

Программа охватывает украинские товары, которые зарегистрированы в системе. Кэшбек не начисляется на подакцизную продукцию, за исключением отдельных виноградных и фруктовых вин и медовых напитков, которые не содержат дополнительного спирта.

Как получить кэшбэк:

приобрести товары украинского производства в магазинах, участвующих в программе (проверить товар можно через сканер в приложении "Дія"); оплатить покупку банковской картой , которая имеет разрешение на передачу данных о транзакциях; ожидать начисления средств на отдельный счет "Национальный кэшбек".

Использовать начисленные средства можно до конца 2025 года, после чего остатки на счету аннулируются.