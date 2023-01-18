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Руководил рейдами в Луганской области. СБУ установили главаря "кадыровцев"

Фото: СБУ идентифицировала "кадыровца", возглавлявшего рейды в Луганской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители идентифицировали "кадыровца", руководившего так называемыми "карательными рейдами" в Луганской области. Он вместе с другими оккупантами запугивал и пытал мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ установила, что рейды возглавлял командир одного из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзиком".

Так, во время оккупации поселка Макеевка оккупант организовывал похищение и пытки местных жителей. Таким образом россияне пытались подавить сопротивление.

Также 12 апреля прошлого года семь "кадыровцев" под руководством "Лобзика" ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта. Оккупанты похитили мобильные телефоны, бытовую технику и деньги. Саму женщину они отвезли в гимназию, где обустроили пыточкую, и держали несколько часов прикованной наручниками к батарее.

После освобождения поселка СБУ собрала доказательства вины главаря "кадыровцев" и его подчиненных. По оперативным данным, военный преступник находится во временно оккупированном Энергодаре, где командует вражеской группой "Ахмат-нефтеполк".

"Кадыровцу" объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ. Продолжаются меры по привлечению оккупанта к ответственности.

Фото: СБУ идентифицировала "кадыровца", возглавлявшего рейды в Луганской области (t.me/SBUkr)

Напомним, недавно СБУ идентифицировала ФСБ-шника, возглавлявшего карательные рейды россиян в Херсоне.

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