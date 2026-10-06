Управление дронами и такмед в школах: как изменится курс "Защита Украины" в 2027 году

С 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" должен охватить учеников всех школ Украины. Старшеклассники также смогут углубленно изучать отдельные направления, в том числе управление дронами, инженерию и кибербезопасность.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Обновление предмета предполагает не только теоретическую подготовку, но и практические навыки. В частности, школьники уже сейчас в рамках обучения в центрах "Защиты Украины" отрабатывают тактическую медицину, стрелковую подготовку и пилотирование FPV-дронов.
В дальнейшем для учеников старших классов предусмотрена возможность углубленно выбирать отдельные направления. Среди них - управление дронами, инженерия и кибербезопасность.
Сейчас в Украине работает 1027 ячеек "Защиты Украины". Это специально оборудованные учебные пространства, которыми пользуются ученики нескольких учебных заведений. По данным МОН, в таких ячейках обучаются около 80% старшеклассников.
На создание и оснащение ячеек за время реформы направили 2,1 млрд. гривен. Еще более 100 млн. гривен потратили на профессиональное развитие учителей.
О развитии курса свидетельствуют результаты второго Всеукраинского форума "Защита Украины - 2026", который 23-27 сентября провели на Закарпатье. В нем в течение пяти дней участвовали старшеклассники из разных регионов Украины и учителя.
Форум завершился соревнованием между ячейками, в котором приняли участие 19 команд. Участники проходили учебно-практический квест, где должны были выполнить задачи по тактической медицине, стрелковой подготовке по разным положениям, пилотирование FPV-дронов класса Tiny Whoop, а также преодолеть полосу препятствий.
Команды самостоятельно определяли последовательность выполнения задач, распределяли роли и координировали свои действия в условиях ограниченного времени.
Первые соревнования между ячейками провели в 2025 году. Для развития этого формата МОН разработало проект правил, определяющий единые подходы к участию, оценке и награждению. Документ предусматривает три этапа соревнований и уже прошел общественное обсуждение.
Ожидается, что с 1 сентября 2027 года обновленный курс "Защита Украины" охватит учеников всех школ страны.
Координацию и организационно методическое сопровождение второго Всеукраинского форума обеспечил Национальный центр "Малая академия наук Украины". К практической программе и соревнованиям также присоединились 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов", 12-я бригада специального назначения "Азов", Академия SkyFall, "ИБИС" и L7 Simulators.
Ранее РБК-Украина рассказывало об одобрении пособия по комплексным сценариям уроков обновленного курса "Защита Украины" для 10-11 классов. Предмет перешел практикоориентированный тренинговый формат. Для учителей подготовили 140 готовых уроков с практическими упражнениями, играми, презентациями и пошаговыми сценариями занятий.