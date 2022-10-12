ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Управляемые теракты и принуждения: Подоляк высказался о "газовой стратегии" России для Европы

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 14:21
Управляемые теракты и принуждения: Подоляк высказался о "газовой стратегии" России для Европы Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

"Газовая стратегия" России для Европы включает в себя управляемые теракты и принуждение. Лучший вклад в энергетическую безопасность - это поддержка Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, "газовая стратегия" России для Европы заключается в:

  • управляемых терактах на газопроводах;
  • ударах по украинской газотранспортной системе;
  • принуждению Европы к сертификации "Северного потока – 2" как "безальтернативного".

"Лучший вклад в энергетическую безопасность Европы - поддержка Украины", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг не исключает применения 5 статьи в ответ на диверсии, случившиеся на "Северных потоках", а также на железной дороге в Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе