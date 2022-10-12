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Керовані теракти та примуси: Подоляк висловився про "газову стратегію" Росії для Європи

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Середа 12 жовтня 2022 14:21
Керовані теракти та примуси: Подоляк висловився про "газову стратегію" Росії для Європи Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

"Газова стратегія" Росії для Європи включає керовані теракти та примус. Найкращий внесок в енергетичну безпеку, це підтримка України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, "газова стратегія" Росії для Європи полягає в:

  • керованих терактах на газопроводах;
  • удари по українській газотранспортній системі;
  • примус Європи до сертифікації "Північного потоку - 2" як "безальтернативного".

"Найкращий внесок в енергетичну безпеку Європи – підтримка України", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний секретар Єнс Столтенберг не виключає застосування 5 статті у відповідь на диверсії, що трапилися на "Північних потоках", а також на залізниці в Німеччині.

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