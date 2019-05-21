Кернес не задекларував мільйонні активи своєї дружини

Мер Харкова Геннадій Кернес жодного разу не задекларував цивільну дружину Оксану Гайсинську та записані на неї активи. Вона останні роки володіла автопарком автомобілів: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8 та нерухомістю, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування "Bihus.info".

Сам Кернес декларує лише оренду кімнати в будинку пенсіонера та готельний номер. З 2015 року Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів поруч з урядовим кварталом Києва, ринкова вартість якої приблизно 25 мільйонів гривень. Ще дві квартири Гайсинської загальною площею 300 квадратів - у Харкові. Ринкова вартість - більше 300 тисяч доларів.

Журналісти розслідували, що у 2014 році Гайсинська разом зі своїм сином Родіоном Гайсинським відпочивали в готелі Anantara kihavah на Мальдівах. Ціна за тиждень проживання складає приблизно півмільйона гривень. У 2015 році Гайсинська відпочивала на Сейшельских островах у готелі Fregate Private Island.

Майже кожен рік родина Кернеса відпочиває у п’ятизірковому готелі Palace Merano в Італії. Журналісти знайшли місце розташування готелю завдяки деталям, які потрапили на світлину.

Крім того, Кернес з 2015 року отримав прибуток від задекларованої ним компанії "Фінекс-капітал" у розмірі 60 мільйонів гривень. "Фінекс" - компанія з управління активами, створена ще у 2006 році. Її засновником значиться Ігор Когут, - бізнес партнер сина Геннадія Кернеса Данила Привалова.

У портфелі "Фінексу" декілька компаній, які отримують гроші з міського бюджету. Наприклад, будівельна компанія "ДБК-Уровень" за останні 3 роки отримала замовлень з бюджету майже на 200 мільйонів гривень.

А ТОВ "ФК Платіжний центр" - монополіст зі встановлення та обслуговування терміналів для оплати електронних квитків, приносить 52 млн гривень прибутку на рік. Відзначається, що після того, як харківські журналісти почали писати про зв’язок "Платіжного центру" з "Фінексом", компанію переписали на інших людей.

Також повідомляється, що бюджетні підряди отримують низка компаній людей з найближчого бізнес-оточення Кернеса. Це такі компанії, як "Паркінг+" голови Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради Володимира Чумакова, ТОВ "Діана", яка володіє ринками, сина Кернеса Данила Привалова та інші.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис меру Харкова Геннадію Кернесу.